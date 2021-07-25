В Воронежской области пропал без вести 45-летний примерный семьянин

Иван Щепкин не возвращается домой уже пятые сутки. Фото: поисково-спасательный центр «Регион 36», ВКонтакте.

В поселке Грибановка пятые сутки ищут ушедшего из дома и не дающего о себе знать 45-летнего Ивана Щепкина. Об этом сообщили в казачьем поисково-спасательном центре «Регион 36».

Все что известно об обстоятельствах исчезновения мужчины – это то, что он, предположительно, вызвал такси и куда-то уехал. Иван Владимирович – человек семейный. Ранее он не уходил из дома, не сказав куда.

Приметы Ивана Щепкина: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, короткие волосы, голубые глаза. Слева на груди татуировка «группа крови». Был одет в синие шорты, серую рубашку в клетку, кожаные коричневые штаны и коричневые шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Иван Щепкин, просят позвонить по телефонам 8-930-417-57-19 или 112.