В Воронежской области в Дону утонул мужчина

Неосторожное купание в июле унесло немало жизней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 8 утра в пятницу, 23 июля, на реке Дон у понтонного моста обнаружили тело 59-летнего жителя Лискинского района. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Мужчина, по предварительным данным, утонул. Наши сотрудники выяснили, что 19 июля он купался в реке около села Аношкино Лискинского района и в тот день домой не вернулся. Родственники сообщили об его исчезновении, - рассказали в региональном СУ СК. – На теле погибшего видимых следов насилия не было. Однако точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 22 июля в Грибановском районе недалеко от села Верхний Карачан утонула 14-летняя девочка. Были и еще недавние смерти на воде. 8 июля 16-летний подросток утонул в озере Круглое недалеко от села Новоподклетное Рамонского района. 12 июля пошел ко дну в пруду недалеко от хутора Высокий Ольховатского района 17-летний юноша. А 13 июля утонул еще один 16-летний подросток. Он отдыхал на пляже в селе Чертовицы с отцом.