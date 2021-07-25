Кому в Воронеже отключат горячую воду с 26 июля по 1 августа

Больше всего воронежцев на предстоящей недели будут вынуждены обходиться без горячей воды в Железнодорожном районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продолжается сезон плановых отключений воды из-за ремонта на теплосетях. Чтобы трубы не отказали в самый неподходящий момент – в зимние морозы – их ремонтируют и проверяют на прочность. На это время горячую воду приходится выключать на несколько дней.

На этот раз воды не будет, главным образом, в четырех районах Воронежа. Много домов попадут под отключения в Железнодорожном районе. «Тепленькой» не будет по следующим адресам:

с 26 июля по 5 августа

улица Димитрова, 27, 75, 79;

Ленинский проспект, 124а, 124б, 126, 130, 132; Набережная, 1а;

улица Минская, 1, 1а, 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

улица Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Ленинский проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215;

улица Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

улица 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

улица Комсомольская, 27а;

улица Серафимовича, 41а;

улица Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;

улица Суворова, 65;

улица Гаршина, 6, 10,16, 21;

улица Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19.

Ощутимо меньше коснется отключение Левобережного района. Там не будет горячей воды в следующих домах:

С 26 июля по 5 августа

улица Ленинградская, 26а, 68;

улица Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;

Ленинский проспект, 105/2, 117, 117а, 96а, 96б, 100б;

улица Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23 б;

улица Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;

улица Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132;

улица Порт-Артурская, 19, 21;

улица Брусилова, 3в.

Еще более скромный список в Ленинском и Центральном районах.

В Ленинском останутся без горячей воды дома по следующим адресам:

с 26 по 28 июля

улица Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а, 10, 11а, 15;

улица 40 лет Октября, 2, 12, 8, 10, 14;

улица Пограничная, 1, 2;

улица Войкова, 6, 17, 19;

улица Бакунина, 24, 47, 41, 43, 45;

улица III Интернационала, 35, 57, 59;

улица 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б;

улица Куколкина, 33;

улица Пушкинская, 11а, 15;

улица Свободы, 37, 45;

улица Фридриха Энгельса, 63;

улица Донбасская, 3.

В Центральном список таков:

с 26 по 28 июля

улица III Интернационала, 35;

улица Кольцовская, 46, 46а;

улица Среднемосковская, 62а, 70, 70а, 75;

улица Плехановская, 22;

улица Карла Маркса, 116а.

С 30 июля по 12 августа

проспект Революции, 9а.

И, наконец, в Коминтерновском придется кипятить воду в тазах, либо пользоваться нагревателем только жильцам дома № 88а по переулку Здоровья с 30 июля по 12 августа.