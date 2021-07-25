В Воронеже под снос пойдут 50 ветхих жилых домов

Власти приняли решение снести на 37 жилых домов больше, чем планировали ранее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменения в планы по развитию квартала, ограниченного улицами Арзамасской, Ленинградской и переулком Гвардейским, внесли в мэрии.

Так, ранее планировали, чтобы освободить место для новостроек, снести 13 жилых домов и пять гаражей. Теперь же масштабы разрушения сильно возросли. Снесут 50 старых жилых домов. Большинство из них располагается на улице Ленинградской: №№ 3, 4а, 5, 11в, 15, 17, 18, 19, 25, 27б, 46, 48, 50а, 56а, 58, 58а, 60, 62а, 62Б, 64а, 80а, 92, 104а, 106, 106а, 106Б, 108а, 110а, 110Б, 122а. Еще несколько на Ленинском проспекте: №№ 24/2, 26/2, 26/3, 84, 88, 96/3, 98/2, 98/3, 100/3, 110/2, 112, 114/2; переулках Мостостроителей: №№ 4, 5, 6, 7 и Гвардейском: №№ 11, 27, 27а. и дом № 8 на улице Порт-Артурская. Также под снос пойдет нежилое здание по адресу: улица Ленинградская, 56Б

Таким образом под новостройки расчистят 28,9 гектаров, а не 1,9 га, как планировали ранее.