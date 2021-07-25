Под Воронежем обманутый начальством гастарбайтер обокрал дом

Задержанному за кражу жителю Удмуртии грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В субботу, 24 июля, помощи у рамонских полицейских попросил 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в его дом уже залезали воры. Поэтому он установил видеокамеры с датчиками движения. 24 июля него сработала сигнализация. И сейчас он наблюдает, как вор хозяйничает в его доме.

Приехавшие полицейские поймали преступника с поличным. Им оказался 33-летний житель Удмуртии. В момент, когда приехали стражи порядка, он упаковывал золотые изделия. Стоили они около 26 тысяч рублей. Кроме того, вор вытащил из карманов одежды хозяина дома около тысячи рублей.

Задержанный мужчина признал свою вину. Он рассказал, что работал на стройке в Краснодарском крае. По словам мужчины, его обманули и не заплатили положенные деньги. И он вынужден был автостопом добираться домой. А по пути заглядывал на дачи, чтобы поживиться, чем получиться.

- Наши сотрудники проверяют возможную причастность мужчины к другим похожим преступлениям. В частности, велика вероятность того, что он совершил в Рамонском районе по крайней мере четыре «налета» на дачи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Жителю Удмуртии грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.