Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала жертвой алчного композитора

Ангелина Мельникова пока достойно держит удар, нанесенный ей алчностью композитора. Фото: sportgymrus.ru

Экстренно пришлось менять наработанные вольные упражнения воронежской гимнастке Ангелины Мельниковой. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт». Напомним, только Мельникова представляет на Олимпиаде в Токио Воронежскую область.

Ангелина сделала запрос на то, сколько стоят авторские права на музыку, которую она взяла на свою программу вольных упражнений. И когда услышала сумму, была шокирована. Автор запросил 25 тысяч долларов. Представители федерации спортивной гимнастики России такие деньги платить отказались.

В результате Мельниковой пришлось экстренно менять вторую часть программы. Ангелине нашли примерно подходящую музыку. Но наработанную программу пришлось перестраивать.

- Честно говоря, я заплакала, когда услышала эту музыку, меня поддержали мои хореограф и тренер. Мы много работали именно над второй частью, потому что три недели – это очень мало для наработки вольных. Там и темп другой, повороты тоже немного поменяла. Поэтому я на 100% уверена, что не подготовила свои вольные в полном объеме, как я могу, - поделилась эмоциями Ангелина.

Тем не менее в квалификации перед финалом командного многоборья Ангелина Мельникова пока занимает первое место по сумме упражнений. И четвертое – на вольных.

27 июня Мельникова выступит на Олимпиаде в командном многоборье, в программу которого входят и вольные упражнения. Соревнования начнутся в 13.45 по московскому времени. А 2 августа будут разыгрывать медали среди женщин отдельно в вольных упражнениях. Будет это в 11.45.

Напомним, в Инстаграме Ангелина предпочитает негатив не размещать. В нем она делится секретом своей разминки, и рассказывает, что чувствовала, когда летела на Олимпиаду в свой день рождения.

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