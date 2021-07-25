В Воронежскую область возвращается жара выше 30 градусов

В такую погоду особенно тянет к фонтанам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Cиноптики подтвердили, что прохладные дни в Воронежской области продлятся недолго. Более того, 26 июня местами температура может достигать +30, а 27 июня – +32 градуса.

Напомним, связано это с приходом антициклона. Он обеспечит жаркую и, в основном, сухую погоду, дождь вероятен только в конце рабочей недели. В Воронеже метеорологи обещают достаточно жаркую погоду, но все же не +30 и выше, как было совсем недавно.

В ночь на понедельник, 26 июля, вместо северного подует северо-восточный ветер. Он принесет с собой +14 градусов и облачную погоду. Днем столбик термометра поднимется до +27. Солнце иногда будут закрывать тучи.

Во вторник, 27 июля, снова на луну будут набегать облака. Синоптики обещают +15 градусов. Днем температура поднимется почти в два раза – до +28. Тучи периодически будут скрывать солнце.

В ночь на среду, 28 июля, подует восточный ветер, но изменений в погоду он не принесет. Как и сутки назад, будет пасмурно при +15 градусах. Днем снова сменится ветер – на этот раз на юго-восточный. Потеплеет до +29, снова прогнозируют переменную облачность.

В четверг, 29 июля, ночью подует юго-западный ветер. На этот раз погода изменится. Пойдет небольшой дождь при +16 градусах. Днем осадки продолжатся. Но будет по-прежнему достаточно жарко - +29.