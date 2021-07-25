На пожаре в Воронежской области погибла женщина

От дома практически ничего не осталось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о том, что на пожаре в селе Верхняя Байгора Верхнехавского района на улице Леонова погибла 53-летняя женщина.

Напомним, в субботу, 24 июля, в 20.23 на улице Леонова загорелся жилой дом 7х5 метров. На месте пожара работали восемь сотрудников МЧС. В тушении пламени использовали две пожарные машины. Огонь удалось полностью потушить в 20.44. К тому времени крыша сгорела полностью, не было уже в доме и потолка на площади три квадратных метра.

Причину пожара пока еще предстоит установить.