Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова перед стартом на Олимпиаде поделилась секретом своей подготовки

Судя по фото, Ангелина Мельникова набрала прекрасную форму. Фото: Инстаграм Ангелины Мельниковой.

Перед началом гимнастических соревнований на Олимпиаде в Токио лидер сборной России, наша землячка Ангелина Мельникова поделилась в своем Инстаграме тем, как она готовится к главному старту четырехлетия.

Оказалось, что перед тренировкой серебряный призер Олимпиады в Рио-2016 и четырехкратная чемпионка Европы делает долгую разминку. Она включает в себя бег, растяжку, другие физические упражнения, дающие хорошую нагрузку, в том числе и специальные гимнастические.

- Это помогает мне быть в тонусе во время тренировки, - написала Ангелина.

Ранее воронежская гимнастка рассказала, как улетала на Олимпиаду в день своего рождения.

Напомним, первые соревнования, в которых участвует Ангелина Мельникова, будут уже в будущий вторник, 27 июля. В 13.45 по московскому времени начнется командное многоборье у женщин.

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