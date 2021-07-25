В Воронеже подростки на электросамокате протаранили машину

Подростки ехали по двое на одном электросамокате с достаточно приличной скоростью. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Екатерина Крючкова разместила пост о необычной аварии, в которую попала ее «Киа Рио». Девушка обнаружила на своей машине, припаркованной недалеко от дома № 38 по улице Владимира Невского, повреждения: было сбито зеркало, поцарапаны дверь и стекло.

Сначала Екатерина думала, что в ее «Киа» по касательной врезалась другая машина. Но потом посмотрела дворовую камеру видеонаблюдения. На ней было записано, как двое подростков на электросамокате на приличной скорости задевают ее автомобиль. Школьники упали на тротуар, но, судя по всему, сильных травм не получили.

Хозяйка машины написала заявление в ГИБДД и участковому и намерена подключить к разбирательствам комиссию по делам несовершеннолетних.

- Если бы на месте моего авто стоял ребенок или коляска с грудным младенцем, это бы закончилось максимально плачевно, - мотивировала свое решение Екатерина.

Кстати, на днях мэрия подписала соглашение с компаниями, дающими в прокат электросамокаты. Документ ужесточает правила езды на них, которые пока не прописаны в федеральном законодательстве.