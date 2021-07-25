Воронежский «Факел» опустился на третье место в ФНЛ, пропустив вперед будущего соперника

После победы над "Томью" "Факел" вошел в тройку лучших команд ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» недолго пробыл на втором месте после победы над томской «Томью» - 2:0. После завершения матча в Калининграде, где «Балтика» не смогла одолеть «Оренбург» (игра завершилась со счетом 1:1), воронежская команда опустилась на третье.

Очков у обоих клубов после трех туров одинаково – по семь. Уральцы опережают «Факел» по лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Футболисты из Оренбурга заколотили в ворота соперников девять голов, а пропустили только один. А игроки «Факела» забили шесть и пропустили три.

Теперь соседям по турнирной таблице предстоит выяснить, кто сильнее, в очном противостоянии в Оренбурге. Игра пройдет 31 июля. Время ее начала пока не определили.