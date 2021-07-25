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Происшествия25 июля 2021 9:29

В Воронежской области сгорел дом: есть пострадавший

ЧП случилось в Верхнехавском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Крыша дома сгорела полностью.

Крыша дома сгорела полностью.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 24 июля, в 20.23 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Верхняя Байгора Верхнехавского района на улице Леонова. Там полыхал жилой дом 7х5 метров.

- На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь полностью потушили в 20.44. Но пламя успело полностью уничтожить крышу. Сгорел потолок на площади три квадратных метра. По оперативным данным, на пожаре пострадал человек, - сообщили в региональном ГУ МЧС.