В Воронежской области сгорел дом: есть пострадавший

Крыша дома сгорела полностью. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 24 июля, в 20.23 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Верхняя Байгора Верхнехавского района на улице Леонова. Там полыхал жилой дом 7х5 метров.

- На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь полностью потушили в 20.44. Но пламя успело полностью уничтожить крышу. Сгорел потолок на площади три квадратных метра. По оперативным данным, на пожаре пострадал человек, - сообщили в региональном ГУ МЧС.