Под Воронежем дворовый пес растерзал маленькую собачку на глазах хозяйки и детей

Момент нападения

В поселке «Дон», который находится в селе Ямное Воронежской области, на глазах детей дворовая собака растерзала более маленького питомца. 24 июля в социальных сетях местные жители опубликовали видео случившегося.

Началось все с того, что женщина гуляла с маленькой собачкой - животное свободно бегало на поводке. Внезапно сзади к беззащитному питомцу подбежал дворовый пес и загрыз его. Женщина пыталась отбить своего питомца, но большая собака никак не реагировала на удары местной жительницу. К сожалению, маленький любимец женщины скончался на месте. Как сообщили воронежцы, они позвонили участковому, который обещал им заняться этим делом.

- Вчера эта огромная собака гуляла целый день по нашему поселку. Лежала на детской площадке, подходила ко всем детям, ее гладили, кормили. А мои дети сразу с истерикой бегут к ближайшему подъезду. И никто ничего не может сделать. Видимо, до первого случая, пока эта собака не дай бог наброситься на какого-нибудь ласкового ребенка, - прокомментировала инцидент одна из местных жительниц.