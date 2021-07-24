Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июля 2021 18:54

В Воронеже скончались трое пациентов с коронавирусом, эвакуированных на вертолете

Еще четырех пациентов, которых также пришлось увозить авиации, удалось спасти
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Семь больных в частности пришлось везти с COVID-19

Семь больных в частности пришлось везти с COVID-19

Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.

За половину 2021 года бригады областного центра медицины катастроф совершили 125 вылетов в районные больницы и эвакуировали 127 пациентов. Семь больных в частности пришлось везти с COVID-19.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, среди эвакуированных с коронавирусом были 3 женщины старше 60 лет и 4 мужчины старше 40 лет.

- Срочная эвакуация пациентов была вызвана тяжестью состояния пациентов и наличием у них сопутствующих заболеваний, существенно утяжеляющих течение COVID-19. В стационаре умерло три пациента – две женщины и один мужчина. Остальные пациенты после лечения в ВОКБ №1 были переведены на амбулаторное лечение в районные больницы и на сегодняшний день выписаны с выздоровлением, - прокомментировали в облздраве.

472 жителя Воронежской области за последние сутки заразились COVID-19. Общее же число человек, столкнувшихся с этим подтвержденным диагнозом, достигло в регионе 100 658. Об этом 24 июля сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.