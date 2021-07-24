В Воронеже скончались трое пациентов с коронавирусом, эвакуированных на вертолете

Семь больных в частности пришлось везти с COVID-19 Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.

За половину 2021 года бригады областного центра медицины катастроф совершили 125 вылетов в районные больницы и эвакуировали 127 пациентов. Семь больных в частности пришлось везти с COVID-19.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, среди эвакуированных с коронавирусом были 3 женщины старше 60 лет и 4 мужчины старше 40 лет.

- Срочная эвакуация пациентов была вызвана тяжестью состояния пациентов и наличием у них сопутствующих заболеваний, существенно утяжеляющих течение COVID-19. В стационаре умерло три пациента – две женщины и один мужчина. Остальные пациенты после лечения в ВОКБ №1 были переведены на амбулаторное лечение в районные больницы и на сегодняшний день выписаны с выздоровлением, - прокомментировали в облздраве.

472 жителя Воронежской области за последние сутки заразились COVID-19. Общее же число человек, столкнувшихся с этим подтвержденным диагнозом, достигло в регионе 100 658. Об этом 24 июля сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.