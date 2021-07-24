Воронежец отправил 250 тысяч рублей продававшему автозапчасти незнакомцу

В июне 55-летний воронежец увидел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже двигателя на автомобиль. Продавец выслал фотографии и всю информацию о товаре, сообщил, что груз доставят почтой. Горожанин доверился и перевел 250 тысяч рублей на указанный счет. Товар он так и не получил.

Однако мошенника задержали - им оказался 27-летний житель Сургута. В отделе полиции он во всем признался.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории России. Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.