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Происшествия24 июля 2021 17:50

Воронежец отправил 250 тысяч рублей продававшему автозапчасти незнакомцу

Но тот так и не отправил покупателю необходимый двигатель
Олег ИВАНОВ
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В июне 55-летний воронежец увидел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже двигателя на автомобиль. Продавец выслал фотографии и всю информацию о товаре, сообщил, что груз доставят почтой. Горожанин доверился и перевел 250 тысяч рублей на указанный счет. Товар он так и не получил.

Однако мошенника задержали - им оказался 27-летний житель Сургута. В отделе полиции он во всем признался.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории России. Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.