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Общество24 июля 2021 16:45

В Воронеже нашелся пропавший солдат-контрактник из Барнаула

До сих пор непонятно, почему он не доехал до воинской части
Олег ИВАНОВ
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Объявленный в розыск в Воронежской области солдат-контрактник из Барнаула сам вышел на связь. Он должен был прибыть к месту несения службы в одну из частей нашего региона, но почему-то не доехал. В социальных сетях распространили ориентировки на молодого человека.

Как удалось выяснить «КП-Воронеж», контрактник не выезжал за пределы нашего региона. Обстоятельства его «пропажи» пока остаются неизвестны.

Судя по ориентировке, в действиях военнослужащего усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 337 и ст. 338 «Дезертирство». Вероятно, за свои действия ему придется понести наказание.

Ранее мы писали, что 24 июня на военном полигоне «Погоново» в Хохольском районе обнаружили тело солдата-контрактника со смертельным ранением головы. Рядом с погибшим лежал автомат.