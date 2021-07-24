В оздоровление проходящей через Воронежскую область реки Дон вложат более 100 млрд рублей

До 2030 года на улучшение состояния одной из крупнейших рек России - Дона, проходящего в том числе через Воронежскую область, - планируют направить более 100 млрд рублей. О том, что соответствующая дорожная карта разработана, сообщили на официальном сайте Росводресурсов.

Оздоровление Дона позволит повысить водоотдачу систем от 3 до 5 км³ в год, сократить годовые водопотери при транспортировке и мелиорации на миллионы кубов, снизить объемы загрязненных сточных вод в 2 раза, восстановить свыше 140 водных объектов, привести в надлежащее состояние водоохранные зоны, построить и модернизировать очистные сооружения ЖКХ.

- Решение проблем Дона - дефицита и качества его водных ресурсов - повысит уровень экологического благополучия в 15 субъектах России. Строительство низконапорного Багаевского гидроузла ощутимо сэкономит воду для отраслей экономики Ростовской области. Расчистка притоков Дона, снижение доли загрязненных стоков, ликвидация свалок на берегах улучшат общее экологическое состояние бассейна. Совместные усилия органов, ответственных за реализацию программы, помогут сделать ее действенным инструментом и достичь целевых показателей в установленные правительством сроки, - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

За последние пять лет годовой сток на Дону оказался минимальным. Так, на Цимлянском водохранилище, где сосредоточено 60% водосборной площади бассейна реки, наблюдается самый продолжительный маловодный период, 7 из 13 лет относятся к категории маловодных - 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 и 2020 и текущий 2021 год.

Ранее мы писали, что воду реки Дон, протекающей в Воронежской области, проверят на наличие нефтепродуктов, ртути, цинка, железа, меди, марганца, нитритов, фенолов, аммиака, аммоний-ионов, фосфатов по Р, взвешенных веществ и БПК5.

А не так давно на реке Дон в Воронежской области бросили без присмотра севшую на мель баржу.