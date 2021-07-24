Под Воронежем во время раскопок под будущим бассейном нашли исторические артефакты

Часть найденных осклков Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Во время работ по строительству спорткомплекса с бассейном в Новой Усмани нашли несколько исторических артефактов. На осколки натолкнулись во время раскопок. По одной из версий на этом месте могла быть стоянка скифов. Однако пока однозначного ответа о принадлежности найденных фрагментов к той или иной цивилизации специалисты не дают.

- Часть территории, на которой расположится спорткомплекс, относится к объектам культурного наследия. Необходимостью сохранить свидетельства об истории нашей земли и продиктованы весьма дорогостоящие археологические исследования, которые были включены в проект строительства, - рассказывают в администрации Новоусманского муниципального района. - Не исключено, что они раскроют новые, ранее неизвестные нам исторические факты об этой земле.

Ранее мы рассказывали, что руководитель Потуданской и Донской археологических экспедиций, доктора исторических наук Валерий Гуляев передал Острогожскому историко-художественному музею уникальный артефакт - корону скифской аристократки. Это сокровище скифских курганов датируется IV веком до нашей эры.