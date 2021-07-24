В Воронеже остановили груженый амфетамином автомобиль

На днях полицейские в Левобережном районе Воронежа остановили автомобиль «Рено Аркана» с номерами Тверской области. 35-летний водитель вел себя неадекватно и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В ходе досмотра инспекторы обнаружили и рюкзак, в котором лежали 15 полиэтиленовых свертков, плотно перемотанных скотчем.

- Согласно результатам исследования экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области данное вещество является наркотическим средством - амфетамин, весом более 1800 граммов, что относится к особо крупному размеру, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Мужчина направлялся в южном направлении, где планировал организовать тайники с наркотиками. Водителя отправили под стражу.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - отмечают в полиции.

Наркокурьеру грозит до двадцати лет лишения свободы.