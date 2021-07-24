В Воронежской области к 24 июля коронавирус выявили еще у 472 человек

Еще 23 жителя Воронежской области, к сожалению, не справились с последствиями болезни Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

472 жителя Воронежской области за последние сутки заразились COVID-19. Общее же число человек, столкнувшихся с этим подтвержденным диагнозом, достигло в регионе 100 658. Об этом 24 июля сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших в то же время увеличилось до 94 207. Медикам за день удалось выписать 365 пациентов.

Еще 23 жителя Воронежской области, к сожалению, не справились с последствиями болезни. Общее число умерших в регионе достигло 4 251.

Ранее из-за тревожной ситуации с коронавирусом приняли решение отменить еще два фестиваля: «Ночь в Дивногорье» и «Раменье-Опера».