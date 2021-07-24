На воронежской трассе столкнулись четыре автомобиля: три человека госпитализированы

Началось все с того, что 69-летний житель Борисоглебска, управлявший автомобилем «ВАЗ-21043», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

23 июля примерно в 18:00 в Борисоглебском районе столкнулись четыре отечественных автомобиля: «ВАЗ-21043», «Лада Гранта» и две «Лады Веста». ДТП случилось на 456 км автодороги «Курск-Саратов».

69-летний житель Борисоглебска, управлявший автомобилем «ВАЗ-21043», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста», за рулем которого был 47-летний житель Тольятти. Тот ехал во встречном направлении и не успел затормозить.

Следом за «Ладой Веста» на автомобиле «Лада Гранта» ехал 36-летний житель Саратова. Он, видимо, попытался уйти от столкновения и врезался в другой автомобиль «Лада Веста», которым управлял 50-летний местный житель.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ-21043», 47-летнийй водитель «Лады Веста» и его пассажир – 37-летняя жительница Тольятти с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.