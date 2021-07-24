Новый тренер сборной России по футболу около года выступал за воронежский «Факел»

Валерий Карпин стал новым тренером сборной России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новым главным тренером национальной команды по футболу стал Валерий Карпин - контракт со специалистом, условия которого уже согласованы, будет подписано 26 июля. До 31 декабря 2021 года наставник будет совмещать работу в сборной и клубе «Ростов».

На старте своей футбольной карьеры, в 1989 году, Валерий Карпин выступал в воронежском «Факеле» под руководством Анатолия Полосина. В нашем городе, выступая под номером «9», футболист провел практически год. Если судить по программкам того времени, в Воронеже Валерий Карпин выступал на позиции крайнего нападающего или левого полузащитника.

Хотя первым клубом Валерия Карпина был эстонский «Спорт», а далее последовал второй состав ЦСКА, однако именно в «Факеле» игрока заметил выдающийся тренер Олег Романцев и пригласил в «Спартак». В составе красно-белых футболист трижды становился чемпионом России, а также выигрывал как Кубок России, так и Кубок СССР.

- Я получал в Воронеже больше, чем в «Спартаке», - рассказал Валерий Георгиевич в одном из интервью.

Удачно играл Валерий Карпин и в Европе за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». А 16 апреля 2009 года началась его тренерская карьера, когда он временно возглавил «Спартак». Руководил также испанской «Мальорка» и «Торпедо» из Армавира. 19 декабря 2017 года был назначен главным тренером «Ростова».