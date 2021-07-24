Воронежская авиапромышленная компания вновь накопила многомиллионный долг по зарплате

В третий раз за год государственной трудовой инспекции в Воронежской области приходится вмешиваться в ситуацию на производственной компании по изготовлению интерьера авиационной техники АО «Русавиаинтер». С января по май 2021 года вновь накопилась задолженность по зарплате перед сотрудниками - около 45,7 млн рублей.

Без честно заработанных денег остались 242 работника. Правда, сейчас многомиллионный долг полностью погасили.

Однако это уже систематическая проблема: ранее мы писали о долге в 24,2 млн рублей и 58 млн рублей. Деньги также выплачивали только после обращений людей в трудовую инспекцию.

«Русавиаинтер» с 2003 года занимается разработкой и изготовлением серийных интерьеров и интерьеров повышенной комфортности для самолетов. Главный офис компании расположен на территории ОАО «ВАСО».