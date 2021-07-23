В Воронеже женщину, решившую купить палатку и шатер, обманул саратовский мошенник

Полицейские настоятельно советуют: не переводите предоплату за товары в интернете. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

42-летняя жительница Коминтерновского района стала жертвой обмана по интернету. В Сети она нашла объявление о продаже палатки и шатра. Она позвонила по телефону. Ответивший мужчина предложил перевести ему предоплату – 10 тысяч рублей. Что женщина и сделала. Ни палатки, ни шатра она так и не дождалась. А мнимый продавец перестал отвечать на звонки.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Стражи порядка вычислили афериста и задержали его аж в Саратовской области.

- 38-летний мужчина будет отвечать перед судом по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Настоятельно рекомендуем не переводить предоплату за товары в интернете, - сообщили в региональном ГУ МВД.