Молодежка воронежского «Факела» проиграла второй матч подряд

С "Сахалином" юные воронежские футболисты справиться не смогли. Фото: с сайта ФК "Факел"

23 июля «Факел-М» провел игру второго тура первенства второго дивизиона. Соперником был «Сахалин». После очень длинного перелета команда с Дальнего Востока все же выглядела солиднее хозяев поля (игра проходила на воронежском стадионе «Локомотив» в Отрожке).

Гости забили по голу в каждом из таймов – отличились на 35 минуте Савлук, а на 57-й Большунов.

В первом матче «Факел-М» был разгромлен ФК «Динамо-Владивосток». И это при том, что капитан молодежки, вратарь Дмитрий Кортнев, еще недавно выступавший за основную команду, отразил два пенальти. Начало сезона пока выглядит провальным.