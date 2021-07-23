В Воронеже матерый вор не смог обокрасть 84-летнюю женщину

Вора-рецидивиста отправили в следственный изолятор. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Грабеж среди бела дня не удался. 19 июля в 14.20 по улице Бакунина Ленинского района шла 84-летняя женщина. Она возвращалась домой Навстречу ей шел пьяный субъект. Он толкнул пенсионерку и попытался отнять сумку. Но появились другие прохожие, увидевшие нападение. И вор убежал.

Через несколько дней пенсионерка написала заявление в полицию. Вскоре стражи порядка задержали по подозрению в преступлении ранее судимого за кражи 59-летнего местного жителя.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Задержанного рецидивиста отправили в следственный изолятор. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.