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Общество23 июля 2021 18:49

И.о. директора школы под Воронежем умерла от коронавируса

Татьяне Седых было 60 лет
Юрий КОЗЛОВ
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Татьяна Седых. Фото с сайта Рыканской средней школы.

Татьяна Седых. Фото с сайта Рыканской средней школы.

Фото: другой источник.

Трагедия случилась в Рыканской средней школе. Руководившая ею в статусе и.о. 60-летняя Татьяна Седых заразилась коронавирусом и умерла от развившихся осложнений. Информации подтвердили в администрации Новоусманского района.

Напомним, коронавирус стал причиной смерти многих известных воронежцев. 22 июля умер профессор исторического факультета ВГУ Андрей Глебов. А 23 июня скончался от «ковида» еще один ученый муж. Болезнь свела в могилу профессора Воронежского медицинского университета Вячеслава Куташова.