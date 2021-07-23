И.о. директора школы под Воронежем умерла от коронавируса

Татьяна Седых. Фото с сайта Рыканской средней школы. Фото: другой источник.

Трагедия случилась в Рыканской средней школе. Руководившая ею в статусе и.о. 60-летняя Татьяна Седых заразилась коронавирусом и умерла от развившихся осложнений. Информации подтвердили в администрации Новоусманского района.

Напомним, коронавирус стал причиной смерти многих известных воронежцев. 22 июля умер профессор исторического факультета ВГУ Андрей Глебов. А 23 июня скончался от «ковида» еще один ученый муж. Болезнь свела в могилу профессора Воронежского медицинского университета Вячеслава Куташова.