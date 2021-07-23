В Воронеже ужесточили правила пользования электросамокатами

Езда без правил на электросамокатах теперь уходит в прошлое. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэрия заключила соглашение с операторами, дающими в аренду электросамокатами. Пока это единственный путь регламентировать этот новый вид транспорта, федеральный закон по ним еще не приняли.

По условию этого соглашения, до конца октября 2021 года каждый самокат должен быть оборудован индивидуальным номером. В мобильных приложениях операторов будут размещены описания правил катания.

Кроме того, каждый самокат должен быть оснащен:

- звонком или иным устройством, подающим сигнал;

- тормозом;

- передним и задним фонариками;

- складывающейся подножкой.

Есть и запреты. Нельзя

- ездить на самокатах детям до 16 лет;

- выезжать на дорогу;

- кататься на самокате вдвоем и тем более втроем;

- кататься в алкогольном или наркотическом опьянении.

И еще. Предельная скорость не должна превышать 25 км/ч.

Уже в ближайшее время в мэрии обещали разработать карту, на которой будут обозначены места, где можно взять в аренду самокат. На нее также нанесут участки, на которых пользоваться этим видом транспорта запрещено. Она будет размещена на ресурсах операторов и, возможно, на официальном сайте мэрии.

Напомним, ранее корреспонденты «КП-Воронеж» тестировали электросамокаты, проверяя, насколько комфортно на них ездить по улицам нашего города.