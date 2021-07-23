В Воронеже прекратил работать еще один автобусный маршрут

Еще одним автобусным маршрутом в Воронеже стало меньше. Временно или нет, пока до конца не ясно. Фото: из архива «КП»

Маршрута № 45 с конечными «Улица Чапаева» и «Воронежский ремонтный трамвайно-троллейбусный завод (ВРТТЗ)» сейчас фактически нет. Он проработал меньше года.

- Много претензий было к работе обслуживающей маршрут «Воронежской транспортной компании» (ВТК). Закончившийся контракт с ней решили не продлевать. Были проведены торги, пока никто не пожелал заниматься этим маршрутом. Новую компанию, обслуживающую автобусы, надеемся определить на новом аукционе. Сейчас идет подготовка к нему, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее стало известно, что полностью ликвидировали маршрут № 67а. В городской администрации посчитали, что он дублирует № 63, только его путь был более коротким.