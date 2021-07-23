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Происшествия23 июля 2021 17:18

В Воронежской области фермер попался на крупном мошенничестве

Он взял грант на 270 тысяч рублей и подделал документы о его целевом использовании
Юрий КОЗЛОВ
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Липовые документы обернулись для главы фермерского хозяйства условным сроком.

Липовые документы обернулись для главы фермерского хозяйства условным сроком.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Дошло до суда дело 51-летнего главы фермерского хозяйства. Его признали виновным по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Фермер в 2015 году получил из областного бюджета грант на 270 тысяч рублей на развитие животноводческой фермы. В июле 2017 год он подделал документы, якобы подтверждающие, что деньги он израсходовал по назначению. Этот липовый ответ он передал в региональный департамент аграрной политики.

- Суд приговорил фермера к двум годам условно с испытательным сроком три года. Кроме того, сумму гранта вернули в бюджет, - сообщили в Острогожской межрайонной прокуратуре.