В Воронеже мошенники «повесили» на свою жертву кредит в 700 тысяч рублей

Не торопитесь делать со своими банковскими картами все, что предлагают незнакомцы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В четверг, 22 июля, 39-летний житель Советского района «подарил» свои 700 тысяч рублей мошенникам.

Незнакомый аферист позвонил ему, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что с его счета вот-вот снимут деньги хакеры. При том, что в этом финансовом учреждении у мужчины не было счетов. Он рассказал, что у него есть карта другого банка. И как под гипнозом стал выполнять то, что советовали мошенники.

Аферисты сообщили своей жертве, что сейчас на телефон робот будет высылать «коды защиты», которые нужно сообщить им. После этого мошенники оформили на собеседника кредит в 700 тысяч рублей в банке, клиентом которого он являлся, и перевели деньги по своим реквизитам. Через сутки мужчине пришло сообщение от банка с указанием даты платежа по кредиту. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

- Всего 22 июля было 13 фактов похожих преступлений. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 «Кража», ч. 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистов разыскивают, - рассказали в региональном ГУ МВД.

И добавили:

- Еще раз советуем: никому и никогда не сообщать свои персональные данные и коды из СМС-сообщений. Нужно тщательно перепроверять всю информацию и с недоверием относиться к предложениям незнакомцев о совершении различных финансовых операций. В случае звонков из банка лучше всего сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты. Если вы все же стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.