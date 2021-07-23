В Воронеже появилось фото почти готового троллея с большой высоты

Так выглядит троллей сейчас. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото троллея у водохранилища, готового к запуску. Суть аттракциона – в возможности съехать по канату (со страховкой, конечно), с крыши ресторана «1586» на дамбу Чернавского моста. Организаторы заканчивают последние приготовления. В частности, тестируют систему безопасности.

Троллей планируют открыть 1 августа. В будние дни удовольствие поездить на нем обойдется в тысячу рублей, в выходные – 1200. В стоимость билета будет входить возвращение с Чернавской дамбы на электролодке.