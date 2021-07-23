В Воронеже планируют увеличить количество троллейбусных маршрутов до семи

Сегодня в приоритете для города - троллейбусы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В ближайшее время в Воронеже должна начаться модернизация тяговых подстанций и обновление техники для того, чтобы из четырех троллейбусных маршрутов, которые работают сейчас, сделать семь, как запланировано новой маршрутной сетью. Об этом 23 июля заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

- В послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин обозначил новую меру поддержки регионов в виде бюджетных инфраструктурных кредитов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уже определил приоритетные направления, на которые они будут привлекаться. Среди таковых - общественный транспорт, в первую очередь, в нашем случае - троллейбусы, так как автобусы большого класса мы уже очень серьезно обновили, вывели на линию 140 единиц. Электротранспорт - это не только подвижной состав, но и инфраструктура - контактная сеть, тяговые подстанции, которыми десятилетия никто не занимался, - отметил Вадим Кстенин.

Ранее в интервью коллективу редакции «Берег» глава Воронежа отметил, что продолжается изучение приоритетных для Воронежа видов общественного транспорта на перспективу - это либо рельсовый транспорт (ЛРТ), либо скоростной автобусный транспорт (BRT).

- Под BRT организуются выделенные полосы, но не такие, как сейчас, а со своими обособленными коридорами и остановками. Такой пилотный проект в Белгороде реализован, это достаточно интересный опыт, - считает Вадим Кстенин.

В дальнейшем «коридоры», которые выделят под BRT, можно будет использовать уже под развитие ЛРТ. Метрополитен же в таких городах-миллионниках, как Воронеж, - глубоко дотационный транспорт.