В Воронеже санитарные врачи забраковали качество воды на четырех воронежских пляжах

Не на всех воронежских пляжах стоит купаться, кое-где лучше просто позагорать. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали об итогах обследования пляжей в Воронеже и области за первые десять дней июля.

В Воронеже санитарные врачи по итогам исследований не рекомендуют купаться в следующих четырех местах:

в Боровом на берегу реки Усмань (Пляжная, 1в);

р. Усмань, база отдыха «Маяк»;

водохранилище у стадиона «Локомотив», ул. Панфилова;

место отдыха на водохранилище, Набережная Авиастроителей, 4л.

В них обнаружено превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. На базе отдыха «Маяк» не соответствует нормам песок. Его потребовали заменить. А в водохранилище у стадиона «Локомотив» отметили превышение и санитарно-химических показателей.

По тем же санитарно – химическим показателям забраковали пляжи в следующих районах области:

- Россошанском: река Сухая Россошь, городские пляжи «Золотая рыбка» и «Солнышко», «Пески»; река Черная Калитва;

- Ольховатском: река Черная Калитва, пляж «Детский» в поселке Большие Базы» и пляж «Песчанка» в поселке Малые Базы;

- Подгоренском: река Дон, пляжи сел Колодежное и Белогорье.

- Кантемировском: водохранилище на реке Федоровка; пруд Титаревский – пляж «Титаревский» (там отметили превышение и микробиологических показателей).

- Верхнемамонском: на Дону на пляжах «Новый Центр»; «Старый Центр» и «Вязоватский».

- в Лискинском: озеро Богатое (Лиски), пляжи «Военка», «Радон» и «Приозерный»;

- в Каширском: река Сухая Хворостань, село Каширское.

Санитарные врачи предупреждают: попадание воды в организм при купании в этих местах создает угрозу заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, а также вирусным гепатитом А.