В Воронеже полицейские помогли автоледи быстро отвезти в больницу мужа, упавшего с большой высоты

Автоинспекторы выступили в роли бригады скорой помощи. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На 11 километре дороги на подъезде к Воронежу к инспекторам ГИБДД, капитан Богдан Мануковский и лейтенант Николай Кравцов, патрулировавшим свой участок, за помощью обратилась женщина, рулившая «Опелем-Астра». Она рассказала, что везет в больницу мужа. Он сорвался с большой высоты, и у него открытый перелом руки.

Полицейские наложили на руку жгут и решили помочь быстрее отвезти травмированного мужчину в БСМП. Они поехали рядом с «Опелем», включив сирену. Вскоре добрались до больницы. Женщина поблагодарила стражей порядка за помощь.