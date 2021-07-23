В Воронежской области увеличилось количество погибших при пожарах и в водоемах

Фото: сайт ГУ МЧС по Воронежской области.

Пресс-конференция, посвященная пожароопасному периоду и безопасности на водных объекта, прошла 22 июля в пресс-центре «Интерфакса». В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Воронежской области Евгений Воеводин и главный государственный инспектор по маломерным судам региона Владимир Волков.

Последний отметил, что из-за установившейся аномальной жары и большого скопления людей на водоемах растет количество трагедий. Только за июль 31 человек погиб на воде (в прошлом году в этом же месяце насчитали 28 летальных случаев).

По словам специалиста, причинами ЧП становится купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянении, неумение пользоваться спасательными спецсредствами. Сейчас в области официально зарегистрировано 77 пляжей, и на них работают более 500 матросов-спасателей. Особую опасность для купающихся также представляют и судоводители, которые катаются на мощных катерах или гидроциклах.

Евгений Воеводин, в свою очередь, рассказал, что с начала 2021-го в Воронежской области произошло более 3,5 тысяч пожаров.

- По сравнению с сухим летом прошлого года это число снижено на 30%. Между тем в 2021-м количество погибших на пожарах увеличилось: 84 человека против 66.

Более 60% возгораний произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при сжигании мусора и сухой травы.