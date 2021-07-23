В Воронежской области появится мемориал на месте бывшего лагеря советских военнопленных

Администрация Острогожского района выбрала участок для перезахоронения останков узников концлагеря, которые обнаружили поисковики воронежского объединения «Дон». Об этом 23 июля сообщили в правительстве Воронежской области.

В мае 2021 года поисковики в ходе «Вахты памяти» нашли останки 640 человек в массовом захоронении 1942-1943 годов. У села Лушниковка Острогожского района в те годы располагался лагерь советских военнопленных «ДУЛАГ-191».

Раскопки велись в рамках госпрограммы «Без срока давности». По предварительной оценке, в этих местах могут находиться останки еще 8 тысяч военнопленных.

Планируется, что перезахоронение проведут на земле, часть которой находится в собственности города, а часть - в частной собственности. Рассматриваются варианты по передаче участка в муниципальную собственность. Также решается вопрос о продолжении поисковых работ на месте бывшего лагеря советских военнопленных. Планируется также возведение мемориала.