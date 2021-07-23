Под Воронежем росгвардейцы нашли убежавшего из дома 14-летнего подростка

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии разыскали 14-летнего подростка. Он ушел из дома после ссоры с бабушкой. Пожилая женщина долго его искала, а потом обратилась за помощью в правоохранительные органы. Там составили ориентировку и разослали ее коллегам.

Сотрудники Росгвардии по приметам, указанным в ориентировке, нашли разыскиваемого подростка ночью. Он сидел на лавочке у фонтана на площади, в центре Рамони.

Подростка доставили в отдел полиции. И успокоили бабушку. Надеемся, теперь близкие родственники помирятся.