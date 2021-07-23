В Воронежской области автоледи сбила насмерть велосипедиста

"Ниссан" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 23 июля, в 6.55 на 31 километре дороги Богучар-Кантемировка в Кантемировском районе случилось ДТП, закончившееся трагедией.

47-летняя женщина за рулем «Ниссан Рояла» сбила 56-летнего велосипедиста, ехавшего навстречу. Мужчина умер на месте. Полицейские выясняют, почему автоледи не смогла его объехать или вовремя затормозить.

После ДТП велосипед остался лежать посреди дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 18 июля в Воронеже в Железнодорожном районе водитель маршрутного «ПАЗа» сбил 73-летнего мужчину, возвращавшегося с рыбалки на велосипеде. Мужчина умер в больнице.