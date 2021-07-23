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Происшествия23 июля 2021 11:56

В Воронежской области автоледи сбила насмерть велосипедиста

ДТП случилось в Кантемировском районе
Юрий КОЗЛОВ
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"Ниссан" после аварии.

"Ниссан" после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 23 июля, в 6.55 на 31 километре дороги Богучар-Кантемировка в Кантемировском районе случилось ДТП, закончившееся трагедией.

47-летняя женщина за рулем «Ниссан Рояла» сбила 56-летнего велосипедиста, ехавшего навстречу. Мужчина умер на месте. Полицейские выясняют, почему автоледи не смогла его объехать или вовремя затормозить.

После ДТП велосипед остался лежать посреди дороги.

После ДТП велосипед остался лежать посреди дороги.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 18 июля в Воронеже в Железнодорожном районе водитель маршрутного «ПАЗа» сбил 73-летнего мужчину, возвращавшегося с рыбалки на велосипеде. Мужчина умер в больнице.