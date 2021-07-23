В Воронежской области на утро 23 июля от коронавируса умерли 25 человек

Тяжелых случаев "ковида" по-прежнему много. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом огласили статистику по заболеваниям «ковидом» за последние сутки. По данным на утро пятницы, 23 июля, от этой заразы умерли еще 25 человек (сутками ранее – 24). Общее число жертв COVID-19 в Воронежской области теперь 4228. И это не считая умерших от осложнений после перенесенного «ковида».

Заразились еще 468 человек (сутками ранее – 460). Это не антирекорд, но близко к нему. Число заболевших уже перевалило за психологический барьер в 100 тысяч – их сейчас 100186.

Выздоровел 371 житель Воронежской области. Это чуть лучше, чем сутки назад. Тогда победили болезнь 369 наших земляков. Всего же справились с «ковидом» с момента начала эпидемии 93842 жителя Воронежской области.