В Воронеже комары, появившиеся из-за засора канализации, довели до аллергии детей

Когда "букет" коммунальных проблем жильцов дома № 9 по улице Маршала Жукова разрешится, пока неясно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» жительница многоэтажки № 9 на улице Маршала Жукова Марина Аксенова пожаловалась на многочисленные коммунальные проблемы.

В частности, в подвале дома протекают трубы. Из-за этого, по словам Марины, развелись полчища комаров. Они буквально терроризируют жильцов. Больше всего страдают дети, у некоторых ребятишек развилась аллергия на укусы.

- К этим проблемам добавьте горы мусора, грязь в подъезде, проблемы с мусоропроводом, он уже один раз даже загорелся! Придомовая территория ужасная, в дожди, чтобы дойти до подъезда, жильцы вынуждены месить грязь, - возмущается Марина Аксенова. - УК просто игнорирует заявки! Этим домом занимается «УК Городок» входящая в состав ООО «ПИК-Комфорт». Хуже всего, что жильцам не дают сменить УК, отговорки в стиле «из-за вируса нельзя проводить собрание» (Жилищный кодекс никто не отменял).

У УК «Городок» диаметрально противоположная точка зрения на эту ситуацию:

- Комары появились в доме после засора канализации, который в этом доме происходит достаточно часто. 20 июля кто-то из жителей спустил в унитаз остатки ягод и фруктов, арбузные корки. Пищевые отходы забили канализацию. Наши специалисты ее оперативно прочистили, но часть жидкости попала в подвал. Откачать ее не представлялось возможным, так как уровень жидкости меньше трех сантиметров. Кроме того, практически вся влага впиталась в землю. Чтобы устранить неприятный запах, на 23 июля мы запланировали дезинфекцию подвала. Также заказали в специализированной организации обработку помещений от комаров. Дезинсекция также запланирована на 23 июля

И добавили:

- По рекомендациям Госстроя России, подметание лестниц проводится раз в неделю, а влажная уборка - раз в месяц. Если жители хотят увеличить частоту уборки, им нужно принять такое решение на общем собрании, определив в том числе источники финансирования этих работ.

А поводу асфальтирования двора сказали следующее:

- Жильцам нужно обратиться в районную управу. Там можно будет подать заявку на участие в программе благоустройства двора. В строку «Содержание и текущий ремонт общедомового имущества» такие работы не входят.