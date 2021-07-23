В Воронежской области в аварии ранены 9-летний мальчик и 15-летняя девочка

"Лада" сильно искорежена. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 22 июля, в Бобровском районе на 636 километре трассы «Дон» случилась авария.

59-летний водитель «Лады-Калины», перестраиваясь из одного ряда в другой, почему-то не заметил грузовика «Volvo FH Truck» и врезался в него. 56-летнему шоферу фуры, жителю Северной Осетии», от удара ничего не было. А вот пассажиры «Лады» серьезно пострадали. Травмы разной степени тяжести получили ехавшие в ней 9-летний мальчик, 15-летняя девочка и 53-летняя женщина. Их отвезли в больницу.

Грузовик выглядит практически неповрежденным. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 22 июля в 19.15 78-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу, врезался сначала в «Тойоту-Короллу», а потом в «Пежо», и погиб.