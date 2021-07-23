В Воронеже идеальная летняя погода вновь сменится жарой

Относительная прохлада продлится недолго, скоро ее снова придется искать у фонтанов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики обещают воронежцам благоприятные с точки зрения погоды выходные.

- Циклон принес к нам прохладу. К сожалению, дожди вновь были кратковременные. А они очень нужны, Богучар, к примеру, просто изнывает от жары, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – В то же время местами по области в ночь на 25 июля, к примеру, ожидаем, что температура может опуститься даже до +10. Сейчас к нам пришел антициклон, который обеспечит сухую, солнечную и в то же время в ближайшие дни не жаркую погоду. А вот к концу следующей недели снова вернется температура под 30 градусов. Но такой жары, как была недавно, пока не будет.

В Воронеже в ночь на субботу, 24 июля, луна будет закрыта облаками при +15 градусах. Днем температура повысится до +25. На солнце иногда будут набегать тучи.

В воскресенье, 25 июля, ночью вместо северо-западного ветра подует северный. Снова будет пасмурно, синоптики обещают +14 градусов. Днем снова сменится ветер – на северо-восточный. При переменной облачности прогнозируют +25 градусов.

В ночь на понедельник, 26 июля, как и сутки назад, обещают +14 градусов, луна будет закрыта облаками. Днем подует восточный ветер. На солнце будут набегать тучи, столбик термометра достигнет отметки в +26 градусов.

Во вторник, 27 июля, ночью вернется северо-восточный ветер. Впрочем, погода от этого не изменится - +14 и пасмурно. Днем солнце иногда будет скрываться за облаками при +27 градусах.