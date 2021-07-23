В Воронеже собака на поводке во дворе гимназии до крови укусила 11-летнюю девочку

На кадре, предположительно, хозяин агрессивной собаки. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» пользовать Диана Дмитриева разместила пост, в котором рассказала о нападении собаки на ее 11-летнюю дочь. ЧП случилось 21 июля в 14.15 на улице Хользунова во дворе гимназии № 10.

- Собака была на двухметровом поводке, она укусила дочку за локоть, - рассказала Диана. - - Травма у дочки не очень серьезная, передние зубы оставили царапины, а клык впился глубоко, но шить не пришлось. После укуса за хозяином пса побежала другая девочка и сказала, что его животное укусило ребенка (ну вдруг он не заметил). На что он ответил, что нужно было отойти в сторону, чтобы её не укусили и просто УШЕЛ!!!! Мой ребенок около 30 минут сидел на месте происшествия, пока мы летели с работы, к ней никто так и не подошел помочь. Нам необходима информация о прививках пса, от этого зависит схема вакцинации моего ребенка от бешенства!

Диана уточнила, что собака мордой похожа на шарпея, но тело без складок. И разместила кадр с видеокамеры, на который, по ее словам, попал хозяин агрессивного пса.

- Скорая, полиция, медосвидетельствование и т.д., все сделано, но расследование требует времени, - добавила она. - Прошу всех, кто узнает этого человека, предоставить его контакты, либо попросить связаться со мной. Повторяю, наша цель – прежде всего обеспечить правильное лечение дочке. Очень помогли расклеенные нами в этом районе листовки. Примерный маршрут прогулок этого мужчины, охват домов. где он может проживать, а также время выгула пса сейчас нам известны. Хозяева собак нашего района - очень хорошая и добрая категория людей, они обеспокоены этим происшествием, и все стараются нам помочь.

Связаться с Дианой в соцсети можно здесь