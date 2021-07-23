Воронежцы снова выстроились в огромную очередь на вакцинацию в торговом центре

О соблюдении социальной дистанции в очереди и речи быть не могло. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В четверг, 22 июля, в торговом центре «Максимир» сняли огромную очередь у пункта вакцинации. Ее фото разместили в паблике «Мой и твой Воронеж». Давку в очереди автор поста сравнил с ситуацией в маршрутке в часы пик. Прием людей ведут по записи. Но очередь от этого меньше не становится. Пока прививку делают только «Спутником V».

Ранее крупный воронежский бизнесмен Евгений Хамин грозил закрытием пунктов вакцинаций в своих торговых центрах, если поставки препарата не увеличатся. Впрочем, он этого не сделал. Видимо, своим выступлением стремился просто придать больший резонанс проблеме.

Напомним, в ближайшие дни в Воронежскую область должны поступить 27 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 7 тысяч «ЭпиВакКороны». Возможно, тогда очереди станут поменьше.