Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 17:41

С уличного лотка в центре Воронежа изъяли 173 пары очков

Очковтирательство пресекли на Плехановской
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Во время рейда по незаконной торговле в Воронеже 22 июля сотрудники управы Ленинского района и полицейские выявили несколько торговых точек, где торговали без каких-либо разрешающих документов.

Так, на улице Плехановской участники рейда прервали работу «глазного кабинета», изъяв из оборота 173 пары очков, на которые продавец не смогла представить никаких документов. На самого продавца составили протокол об административном правонарушении.

- Карл Фридрих Цейс в гробу бы перевернулся, узнай, что в Воронеже некая Аза продает очки по 200 рублей за пару с любыми диоптриями, знает по имени Веймарского «придворного и университетского механика» и втирает прохожим выточенные из оргстекла линзы, как «чистый Цейс», - прокомментировал случай один из общественных экспертов в области торговли.

Всего с начала 2021 года сотрудники управы Ленинского района совместно с полицией провели 81 рейд, составили 236 административных протоколов. В ходе проверок с реализации сняли 2315 единиц продовольственных и непродовольственных товаров, а также торговое оборудование.