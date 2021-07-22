С уличного лотка в центре Воронежа изъяли 173 пары очков

Фото управы Ленинского района

Во время рейда по незаконной торговле в Воронеже 22 июля сотрудники управы Ленинского района и полицейские выявили несколько торговых точек, где торговали без каких-либо разрешающих документов.

Так, на улице Плехановской участники рейда прервали работу «глазного кабинета», изъяв из оборота 173 пары очков, на которые продавец не смогла представить никаких документов. На самого продавца составили протокол об административном правонарушении.

- Карл Фридрих Цейс в гробу бы перевернулся, узнай, что в Воронеже некая Аза продает очки по 200 рублей за пару с любыми диоптриями, знает по имени Веймарского «придворного и университетского механика» и втирает прохожим выточенные из оргстекла линзы, как «чистый Цейс», - прокомментировал случай один из общественных экспертов в области торговли.

Всего с начала 2021 года сотрудники управы Ленинского района совместно с полицией провели 81 рейд, составили 236 административных протоколов. В ходе проверок с реализации сняли 2315 единиц продовольственных и непродовольственных товаров, а также торговое оборудование.