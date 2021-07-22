Житель Воронежской области обчистил банковскую карту своего давнего приятеля

Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы Фото: из архива «КП»

В середине июля два давних 42-летних приятеля распивали спиртные напитки в городе Лиски в доме одного из них. Когда хозяин дома уснул, гость взял у него телефон и через приложение выяснил, что на банковской карте приятеля хранятся 90 тысяч рублей. Прихватив смартфон, мужчина покинул дом, после чего перевел деньги с карты на свой счет и кредитки своих знакомых. А телефон за ненадобностью выбросил.

Проснувшись, хозяин дома обнаружил пропажу телефона, поначалу решив, что потерял его. Позже при попытке снять деньги с карты, мужчина обнаружил, что его счет пуст. Тогда он обратился в полицию.

По подозрению в похищении денег задержали приятеля потерпевшего. Мужчина признался полицейским в совершении преступления и рассказал, что потратил деньги на свои нужды.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража», наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.