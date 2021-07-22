Во время рейда в Воронеже поймали 50 пешеходов-нарушителей ПДД

В Воронеже подвели итоги профилактического рейда «Пешеход». Посты установили около нерегулируемых пешеходных переходов, а так же в местах большого скопления людей.

- Всего за несколько часов рейда было выявлено более ста нарушителей Правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Из них 45 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам и 50 пешеходов переходили дорогу в неположенных местах.

По данным ведомства, за полгода в Воронеже произошло 93 ДТП с участием пешеходов на «зебре», ранения под колесами машин получил 91 человек, а пятеро погибли. Еще в 62 случаях пешеходы подвергали себя опасности и пересекали дорогу с нарушением правил. В таких авариях погибли 5 человек и 58 получили ранения. За нарушения оштрафовали на 500 рублей более 2300 пешеходов.

Более 3600 водителей, которые не пропустили пешеходов, оштрафовали на сумму от 1500 до 2500 рублей.