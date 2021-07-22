В Воронежской области на 70% выросла инфекционная заболеваемость

В июне 2021 года инфекционная заболеваемость в Воронежской области выросла на 70,7%. Общее число выявленных случаев составило 33636, при том, что год назад (в июне 2020-го) их было 19737.

В 1,97 раза выросло число случаев острыми кишечных инфекций установленной этиологии, в 2,4 раза – ОКИ неустановленной этиологии. При этом заболеваемость сальмонеллезом снизилась на 28%.

По сравнению с прошлым годом, на 42,2%, выросло число ОРВИ. Причем чаще всего болели люди старше 17 лет, таких пациентов 51,5%.

В единичных случаях регистрировались заболевания энтеровирусной инфекцией, острым вирусным гепатитом С, скарлатиной, эпидемическим паротитом, генерализованной менингококковой инфекцией, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, лихорадкой Ку, гонококковой инфекцией, малярией.

Зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев заболевания бешенства у животных. Из них в Острогожском районе 3 кошки, в Калачеевском и Грибановском по 1 кошке и в Таловском 1 собака.