В трех детских лагерях Воронежской области выявили очаги коронавируса

Фото Александра Черных Фото: из архива «КП»

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, в детских оздоровительных лагерях выявили три очага коронавируса. Это лагеря «Ласточка» в Павловском районе, «Радуга» в Грибановском и воронежский лагерь «Костер». Во всех трех случаях болезнь обнаружили при плановом обследовании у взрослых, персонала ДОЛ. Заболевших на работу к детям не допустили.

Ранее заместитель мэра по социальной политике Надежда Савицкая сообщала, что за весь истекший период в детских лагерях Воронежа было выявлено три случая подозрения на коронавирус. Это был один ребенок и двое взрослых.